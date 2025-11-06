PAGAN ALTAR: Neuauflage von

Dying Victims Productions veröffentlicht am 23. Januar 2026 die mit Spannung erwartete Neuauflage des Albums "Lords Of Hypocrisy" von PAGAN ALTAR auf CD und Doppel-Vinyl-LP.

Mit Songs, die zwischen 1976 und 1983 geschrieben wurden, ist "Lords Of Hypocrisy" ein zeitloser Klassiker des makabren Heavy/Doom Metal, der sich um die Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber seinen Mitmenschen und dessen endgültigen Untergang dreht. Basierend auf den wunderschönen Ausgaben des inzwischen aufgelösten Labels Temple of Mystery Records macht Dying Victims den Backkatalog von Pagan Altar wieder verfügbar.

Promo Medley ("Lords Of Hypocrisy" 2026)

https://www.youtube.com/watch?v=-jwussAnkTI