Die Dokumentation "Time Stand Still" aus dem Jahr 2016 ist jetzt in der Arte-Mediathek im Stream verfügbar. Der Film beleuchtet die Abschlusstournee der kanadischen Prog-Rock-Legende RUSH im Jahr 2015, die zugleich das 40-jährige Bandjubiläum markierte. Unter der Regie von Dale Heslip gewährt die Doku einen intimen Blick hinter die Kulissen und lässt Bandmitglieder, Fans, Crew und Management gleichermaßen zu Wort kommen.

Die Dokumentation könnt ihr hier in der Arte-Mediathek ansehen  oder direkt unten im Player starten.

RUSH - "Time Stand Still"-Doku

https://www.youtube.com/watch?v=20utCpMzN_k