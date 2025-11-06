WGT 2026: Erste Bands bestätigt
06.11.2025 | 18:05
Für das Wave-Gotik-Treffen 2026 in Leipzig sind die ersten Bands bestätigt worden.
Diese sind:
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN (D)
CLAN OF XYMOX (NL) ,
LEAETHER STRIP (DK)
SAGENBRINGER (D)
DIGITAL DRVGS (USA)
ERDLING (D)
DUCTAPE (TR)
QUAL (UK)
Das Das 33. Wave-Gotik-Treffen findet vom 22. bis 25. Mai 2026 in Leipzig statt. Weitere Infos sind über die Homepage erhältlich.
- www.wave-gotik-treffen.de
- Swen Reuter
- wave gotik treffen 2026 wgt 2026 festival 2026 einstuerzenden neubauten clan of xymox leather strip sagenbringer digital drvgs erdling ductape qual agra markkleeberg heidnisches dorf
