WGT 2026: Erste Bands bestätigt

Für das Wave-Gotik-Treffen 2026 in Leipzig sind die ersten Bands bestätigt worden.



Diese sind:

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN (D)

CLAN OF XYMOX (NL) ,

LEAETHER STRIP (DK)

SAGENBRINGER (D)

DIGITAL DRVGS (USA)

ERDLING (D)

DUCTAPE (TR)

QUAL (UK)



Das Das 33. Wave-Gotik-Treffen findet vom 22. bis 25. Mai 2026 in Leipzig statt. Weitere Infos sind über die Homepage erhältlich.

