TAILGUNNER: Neuer Song, neues Album in 2026

Die englische Heavy Metal-Kombo TAILGUNNER veröffentlicht den Titeltrack ihres kommenden Studioalbums "Midnight Blitz", welches am 6. Februar 2026 via Napalm Records erscheint.

Für die Produktion ihrer neuen Studioplatte konnten TAILGUNNER keinen Geringeren als K. K. Downing (ex-JUDAS PRIEST) gewinnen.

Dazu präsentieren uns die Jungs nun ein Musikvideo, das einen Vorgeschmack auf das neue Album bietet.

Midnight Blitz

https://www.youtube.com/watch?v=nnsTQq_8mR8

"Midnight Blitz" Album Tracklist:

1. Midnight Blitz

2. Tears In Rain

3. Follow Me In Death

4. Dead Until Dark

5. Barren Lands And Seas Of Red

6. War In Heaven

7. Blood Sacrifice

8. Night Raids

9. Eye Of The Storm

10. Eulogy

TAILGUNNER sind:

Craig Cairns  Gesang

Rhea Thompson  Gitarre

Zach Salvini  Gitarre

Bones  Bass

Eddie Mariotti  Drums