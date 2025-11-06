LEPROUS: Zweiter Teil der Tour in 2026
Die norwegischen Progger von LEPROUS sind derzeit auf dem ersten Teil ihrer Europatournee, der sie in den nächsten Tagen auch nach Deutschland führt:
09/11 - MUNICH - Backstage Werk
10/11 - FRANKFURT - Batschkapp
11/11 - DORTMUND - FZW
18/11 - BERLIN - Kesselhaus
19/11 - HAMBURG - Docks
21/11 - STUTTGART - Im Wizemann
Mit dabei sind GATE und ROYAL SORROW.
Und bereits im Januar und Februar gibt es einen zweiten Teil der Europa-Tour, der ebenfalls Stopps im deutschsprachigen Raum bereithält:
24/01 - LUCERNE - Schüür
26/01 - VIENNA - Simm City
08/02 - LEIPZIG - Felsenkeller
Supportbands wurden noch nicht bekanntgegeben.
