Neuer Song von AKTOR

AKTOR hat mit 'Just One Hand' einen weiteren Song aus ihrem kommenden neuen Album "Professori (Season Two)" veröffentlicht, das am 28. November 2025 über High Roller Records erscheinen wird.

AKTOR ist eines der vielen Nebenprojekte des einzigartigen Chris "The Professor" Black. Er gründete die Band 2013 zusammen mit Tomi Leppänen (Schlagzeug) und Jussi Lehtisalo (Gitarre) aus Finnland. Das Debütalbum von AKTOR, "Paranoia", erschien 2015 bei High Roller Records, gefolgt von Placebo (2020).

Auf ihrer neuen Platte präsentieren AKTOR erneut eine sehr eklektische Mischung verschiedener Stile. Professori (Season Two)" kombiniert New Wave der Achtzigerjahre (von B 52's über TALKING HEADS bis hin zu WALL OF VOODOO) mit einem schweren Prog/Psychedelic-Vibe der Siebzigerjahre.

Just One Hand

https://www.youtube.com/watch?v=UijEv87kYGs