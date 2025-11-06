Weiterer Song von THERMALITY

Die schwedische Metal-Band THERMALITY kehrt mit einer weiteren neuen Single zurück: 'Inception'. Der Track ist ein kraftvolles Spiegelbild der bisherigen Entwicklung der Band  ein musikalischer Joker, der rohe Emotionen mit wechselnden Rhythmen, aggressiven Gitarren und explosiven Refrains verbindet.

'Inception' ist ein neuer Einblick in Thermality's kommendes Album "Concept 42", ein konzeptionelles Werk, das Identität, Widerstand und Transformation durch eine dynamische und intensive Klanglandschaft erforscht. Mit dieser Veröffentlichung enthüllt die Band eine neue Dimension ihrer Kunst  wo Verletzlichkeit auf technische Präzision trifft.

Seht euch das Video hier an:

Inception

https://www.youtube.com/watch?v=0kDVJ3qkhr8