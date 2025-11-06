BEZDAN legt Debütalbum vor
Die kroatischen Extreme-Metaller BEZDAN haben einen ersten Song aus ihrem Debütalbum "Upon The Altar" veröffentlicht, das am 28. November 2025 über I Hate Records auf CD, LP und in digitalen Versionen erscheinen wird.
BEZDAN (kroatisch für "Abgrund") hat in der rund 15-jährigen Karriere mehrere Singles und EP's veröffentlicht. Ihre Inspiration beziehen sie von POSSESSED, 80ies DEATH, den Urvätern SEPULTURA sowie den alten Helden aus Ex-Jugoslawien HELLER, EVIL BLOOD und einem Hauch von Black/Speed Metal. Roh, böse und kompromisslos Old School ohne Stagnation!
Das Cover-Artwork stammt von Daniel Corcuera (Nekronikon).
Der erste Vorab-Track 'Hades Knights' wurde schon veröffentlicht.
Hades Knights
https://www.youtube.com/watch?v=lkZNkTrpgig
"Upon The Altar" Album Tracklist:
1. Upon The Altar (Intro)
2. Sacrificial Death
3. Dark Messiah
4. When Death Becomes Your Life
5. Endless Fields Of Bones
6. Hades Knights
7. Vengeance
8. Infernal Howls
9. Crypts Of Ancient
Line-up:
Filip Horvat Guitars
Tomislav Baranaić Vocals, Guitars
Filip Vučković Bass, Vocals (backing)
Ivan Bajrović Drums
- Quelle:
- Sure Shot Worx
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- bezdan hades knights upon the altar i hate records
