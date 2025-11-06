Neue Musik von CYCLONE

Die belgische Kult-Thrash Metal-Band CYCLONE hat ein neues Mini-Album mit dem Titel "Known Unto God" angekündigt. Die europäische Veröffentlichung wird von High Roller Records übernommen und ist ab dem 6. Februar 2026 erhältlich.

Die Wurzeln von CYCLONE, die schließlich zu einer der beliebtesten europäischen Thrash Metal-Bands wurden, reichen bis ins Jahr 1981 zurück. Sie wurden ursprünglich in Aalst unter dem Namen Centurion gegründet. Da ihre Musik immer härter wurde, entschied man sich für einen kantigeren Namen. Es wurden verschiedene Demos aufgenommen, bevor CYCLONE einen Vertrag mit Roadrunner Records unterzeichneten, wo sie 1986 ihr mittlerweile legendäres Debütalbum "Brutal Destruction" veröffentlichten. Darauf folgte 1990 "Inferior To None" bei Justice Records. Danach löste sich die Band auf.

Nach einer langen Pause entschied sich CYCLONE 2018 zur Wiedervereinigung und tritt seitdem regelmäßig live auf (allein oder auf renommierten Festivals wie dem Headbangers Open Air in Deutschland).

Nun ist High Roller Records sehr stolz darauf, das Comeback-Mini-Album "Known Unto God" von CYCLONE mit fünf brandneuen Kompositionen präsentieren zu dürfen. Die aktuelle Besetzung der Band besteht aus Maxime Deschamps (Leadgitarre), Jesse Van Den Bossche (Rhythmusgitarre), Vincent Heyman (Bass), Gabriel Deschamps (Schlagzeug) und Guido Gevels (Gesang).

Der Eröffnungstitel 'Eliminate' wurde bereits online gestellt:

Eliminate

https://www.youtube.com/watch?v=7xn176yjlQk

"Known Unto God" EP Tracklist:

1. Eliminate

2. Known Unto God

3. I Fear Myself

4. Nothing is Real

5. The Truth Lies