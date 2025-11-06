HARDLINE: Europatournee 26

Die Heavy-Hard-Rocker von HARDLINE um Axel-Rudi-Pell-Frontsirene Johnny Gioeli und Keyboard-Tausendsassa Alessandro Del Vecchio reist 2026 für ein paar Shows durch Europa. Die Gastspiele der Truppe sind rar gesät, solltet ihr euch also nicht entgehen lassen. Hier sind die Daten in Deutschland:

17.04.26 - D - Osnabrück, Hyde Park

22.04.26 - D - Essen, Turock

24.04.26 - D - Kaiserslautern, Kammgarn

29.04.26 - D - Bensheim, Musiktheater Rex

30.04.26 - D - München, Backstage

05.05.26 - D - Berlin, Hole 44

06.05.26 - D - Hamburg, Knust

08.05.26 - D - Köln, Gebäude 9

09.05.26 - D - Aschaffenburg, Colos-Saal

Supportet werden die Dame und die vier Jungs von der bulgarischen Rockband SEVI.