HARDLINE: Europatournee 26
Die Heavy-Hard-Rocker von HARDLINE um Axel-Rudi-Pell-Frontsirene Johnny Gioeli und Keyboard-Tausendsassa Alessandro Del Vecchio reist 2026 für ein paar Shows durch Europa. Die Gastspiele der Truppe sind rar gesät, solltet ihr euch also nicht entgehen lassen. Hier sind die Daten in Deutschland:
17.04.26 - D - Osnabrück, Hyde Park
22.04.26 - D - Essen, Turock
24.04.26 - D - Kaiserslautern, Kammgarn
29.04.26 - D - Bensheim, Musiktheater Rex
30.04.26 - D - München, Backstage
05.05.26 - D - Berlin, Hole 44
06.05.26 - D - Hamburg, Knust
08.05.26 - D - Köln, Gebäude 9
09.05.26 - D - Aschaffenburg, Colos-Saal
Supportet werden die Dame und die vier Jungs von der bulgarischen Rockband SEVI.
