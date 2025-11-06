Warrant (D): Gründungsmitglied Thomas Klein verstorben

Gründungsmitglied und Giitarrist Thomas Klein, der maßgeblich an den ersten Alben der deutschen Speed-Thrash-Band WARRANT beteiligt war, ist mit 59 Jahren am 02.11.25 überraschend verstorben.

Sein Bandkollege Jörg Juraschek äußert sich wie folgt:

"Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden. Ich bin total geschockt. Letzte Woche waren wir doch noch mit WARRANT unterwegs. Mein langjähriger Freund, Bandkollege, Bruder, Thomas Klein ist verstorben. Thomas war nicht nur unser Gitarrist - er war ein Mitbegründer, ein kreativer Kopf, ein treuer und loyaler Freund. Gemeinsam haben wir Warrant gegründet ohne zu wissen, wo wir landen werden. Ich erinnere mich noch gut an die ersten Proben - an seine Energie, seine Ideen, seinen trockenen Humor. Wir waren damals alle irgendwie bekloppt. Er hatte dieses Gespür für Riffs, die uns sofort ins Mark gingen und eine Leidenschaft, die uns alle mitgerissen hat. Ohne ihn hätte es The Enforcer und First Strike nie gegeben. Thomas war keiner, der sich in den Vordergrund drängte. Er liebte die Musik, ehrlich und kompromisslos. Und genau so war er auch als Mensch - direkt, loyal und mit einem Herz für seine Freunde. Auch wenn uns die Jahre in verschiedene Richtungen geführt haben, bleibt das, was wir damals gemeinsam geschaffen haben, ein Teil von uns. Sein Beitrag zu Warrant, zu unserer Geschichte, und zu allem, was danach kam, wird nie vergessen werden. Mach's gut, Alter Schwede. Deine Riffs klingen weiter - in unseren Köpfen, auf unseren Platten, und in jedem, der dich je spielen gehört hat. Dein Bandkollege und Freund. Jörg"

RIP, Thomas - mach's gut.