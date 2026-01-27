YESTERDAY'S HERO schiebt Video nach
27.01.2026 | 23:11
Die Alt-Metal-Truppe YESTERDAY'S HERO aus den USA hat ein Video zu 'Road Of Doom' aus dem 2023er Minialbum "Ways To Hate" online gestellt.
https://www.youtube.com/watch?v=LRPSqWIs4wg
