Heftigstes Geballer mit erschreckend matschigem Sound.

Gegen eine satte Abreibung kann man grundsätzlich nichts haben, schon mal gar nicht wenn sie mit einer derartigen Kompromisslosigkeit in die Umlaufbahnen geschossen wird wie bei DEATH FROM ABOVE. Technisch konnten die Franzosen schon auf ihrem Debütalbm "Altered Dimension" überzeugen und mit so mancher thrashigen Note auch ein wenig über den Brutalo-Tellerrand schauen. So richtig begeistern konnte man jedoch noch nicht, weil die Produktion sehr steril herüberkam und die gesamte Performance etwas mechanisch wirkte.



Fünf Jahre später knüpft die Truppe dann leider auch exakt dort an. Es wird radikal und intensiv geprügelt, hin und wieder sind sogar Deathcore-Einsprengsel wahrzunehmen. Wenn die Leadgitarren mal ein bisschen Raum bekommen, haben auch die Flitzefinger ihren großen Auftritt und demonstrieren in den Soli definitiv fortgeschrittene Fähigkeiten. Doch am Ende überwiegt einfach die recht kühle Aufbereitung, die jedwedes organische Element recht schnell zermetzelt.



Folglich ist "Reckoning Of The Damned" leider auch nicht die anvisierte Todesblei-Sternstunde, die DEATH FROM ABOVE gerne gefeiert hätte. Die klinischen Trigger-Drums agieren hier als echter Stimmungskiller, der klare Fokus auf die Rhythmusfraktion überspielt leider viele Feinheiten, das ultraheftige Gebrüll ist mit der Zeit auch ein bisschen monoton, und die Gegenüberstellung des tatsächlichen Potenzials dieser Band und des realen Outputs führt zu echter Frustration. Denn dass die Franzosen in vielen kleinen Details weit hinter den eigentlichen Möglichkeiten zurückbleiben, dürfte man zwischen den Zeilen längst herausgelesen haben.



Ergo ist auch der zweite Longplayer des Quartetts aus Bayonne nur für diejenigen geeignet, denen es nicht brutal und radikal genug sein kann. Wer jedoch nach einer vernünftigen Produktion sucht, in der nicht alles künstlich aufgebauscht und letztlich zerstört wird, der wird mit "Reckoning Of The Damned" nicht viel Freude haben.



