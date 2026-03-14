DEATH FROM ABOVE - Reckoning Of The Damned

Reckoning Of The Damned

Mehr über Death From Above

Genre:
Death Metal
∅-Note:
6.00
Label:
Great Dane Records
Release:
12.12.2025

    < 5 Wertungen

    1. Apex Predators
    2. God Of Terror
    3. Prelude To Retribution
    4. Abomination Reborn
    5. Death Factor
    6. Dread Fear Terminate
    7. Echoes Of Sacrifice
    8. Blood Of The Fallen
    9. Reckoning Of The Damned

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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