GEMS, THE - Year Of The Snake

Year Of The Snake

Mehr über Gems, The

Genre:
Hard Rock
∅-Note:
8.50
Label:
Napalm Records
Release:
13.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. Walls
    2. Year Of The Snake
    3. Gravity (Tommy Johansson)
    4. Diamond In The Rough
    5. Live And Let Go
    6. Clout Chaser
    7. Hot Bait
    8. Forgive And Forget
    9. Go Along To Get Along
    10. Math Aint Mathing
    11. Firebird
    12. Stars
    13. Buckle Up
    14. Happy Water

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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