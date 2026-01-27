POWERWOLF befindet sich im Jahr 1589
Am 6. März 2026 erscheint via Napalm Records das neue Live-Album "Wildlive (Live At Olympiahalle)" von POWERWOLF - und zwar auf CD, Vinyl, DVD und Blu-Ray, als Deluxe Boxset, Earbook, Mediabook und zahlreichen weiteren Sammler Editionen mit exklusivem Bonusmaterial. Aufgezeichnet wurde alles beim Konzert der Wolfsnächte-Tour 2024 in der ausverkauften Münchener Olympiahalle.
Mit '1589' gibt es ein weiteres Live-Video.
Die "Wake Up The Wicked Headliner-Tour" durch Europa startet im Februar.
1589 (Live at Olympiahalle)
https://www.youtube.com/watch?v=tbaTyEHH9zI
"Wake Up The Wicked-Tour 2026"
Very Special Guest HAMMERFALL & Special Guest WIND ROSE:
19.02.26 DK Kopenhagen / K.B. Hallen
20.02.26 NO Oslo / Unity Arena
21.02.26 SE Stockholm / Hovet
23.02.26 FI Helsinki / Black Box (Ice Hall)
25.02.26 SE Göteborg / Scandinavium
27.02.26 DE Bremen / ÖVB Arena
28.02.26 DE Düsseldorf / PSD Bank Dome
01.03.26 DE Nürnberg / PSD Bank Nürnberg Arena
03.03.26 DE Leipzig / Quarterback Immobilien Arena
04.03.26 DE Neu-Ulm / Ratiopharm Arena
05.03.26 DE Mannheim / SAP Arena
07.03.26 UK London / OVO Wembley Arena
Festival Shows 2026:
26.06.26 DE Büren / Büren Open Air
05.07.26 ES Barcelona / Rock Fest Barcelona
11.07.26 BG Mogilovo / Midalidare Rock in the Wine Valley
29.07.-01.08.26 DE Wacken / Wacken Open Air
08.08.26 DE Hamburg / Elbriot Festival
09.08.26 BE Kortrijk / Alcatraz Open Air
14.08.26 CZ Moravsky Krumlov / Rock Castle
16.08.26 CH Cudrefin / Rock The Lakes
28.08.26 DE Coburg / HUK Open Air Sommer
29.08.26 DE St. Goarshausen / Loreley
