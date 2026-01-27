ETERNIOS: Vorbote des neuen Albums

Heute wurde ein Audioclip der neuen, digitalen Single 'Requiem For The North' der Sympho-Death-Band ETERNIOS veröffentlicht. Die Nummer ist das Titelstück des nächsten Albums, das 2026 herauskommen soll.







https://www.youtube.com/watch?v=YqVA0cWHoc8

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: eternios requiem for the north