XANDRIA lässt 200 Jahre Geschichte Revue passieren

Am 22. November 2024 erscheint via Napalm Record die neue EP "Universal Tales" von XANDRIA. Heute gibt es mit '200 Years' eine weiteres Video, bei dem auch Violinistin Ally Storch (SUBWAY TO SALLY) eingebunden ist.



XANDRIA über die Entstehung von '200 Years':

"Wir hoffen, euch gefallen unser neues Lied und das Video dazu! Es ist inspiriert von unserer tiefen Liebe zu Schottland und seiner vielfältigen Geschichte. Die vielen Geschichten dieses Landes haben sich tief in unser kollektives Bewusstsein eingeprägt und sind zu den Wurzeln der Fantasiewelten geworden, die wir alle teilen – Welten voller epischer Erzählungen, wie die von Mittelerde und darüber hinaus. Geschichten von Menschen, die für Freiheit, Liebe und den Erhalt ihrer Kultur kämpfen. Dieser Song ist für euch. Slàinte mhath!"



200 Years







https://www.youtube.com/watch?v=coW6PbYYlk8

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: xandria universal tales ep 200 years