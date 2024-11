MUTANK mit dem nächsten Video

Das Video von 'Bad Magnitude' der Thrash-Metal-Band MUTANK aus Kanada ist online. Das Stück gehört zum neuen Album "Think Before You Think", das für den 29. November angekündigt ist.







https://www.youtube.com/v/P7XFJzQD5m8

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: mutank think before you think bad magnitude