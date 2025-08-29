Wolfszeit Festival 2026: Vorverkauf hat begonnen
29.08.2025 | 21:44
Das Wolfszeit Festival feiert 2026 sein 20-jähriges Bestehen. Es findet vom 20. bis 22. August 2026 im Feriendorf Auenland im thüringischen Eisfeld statt.
Für die Veranstaltung hat nun der Vorverkauf begonnen. Die Karten sind über die Festival-Homepage erhältlich.
Aktuell stehen folgende Bands fest:
FINNTROLL
MANEGARM
TAAKE
ELLENDE
EISREGEN
HEATHEN FORAY
MITTEL ALTA
SAGENBRINGER
