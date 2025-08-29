Wolfszeit Festival 2026: Vorverkauf hat begonnen

Das Wolfszeit Festival feiert 2026 sein 20-jähriges Bestehen. Es findet vom 20. bis 22. August 2026 im Feriendorf Auenland im thüringischen Eisfeld statt.



Für die Veranstaltung hat nun der Vorverkauf begonnen. Die Karten sind über die Festival-Homepage erhältlich.



Aktuell stehen folgende Bands fest:

FINNTROLL

MANEGARM

TAAKE

ELLENDE

EISREGEN

HEATHEN FORAY

MITTEL ALTA

SAGENBRINGER

Quelle: www.facebook.com/WolfszeitFestival Redakteur: Swen Reuter Tags: wolfszeit festival 2026 festival 2026 feriendorf auenland eisfeld finntroll manegarm taake ellende eisregen heathen foray mittel alta sagenbringer