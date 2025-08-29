HELLOWEEN: ein bisschen ist ein bisschen zu viel

Pünktlich zur Veröffentlichung ihres neuen Albums "Giants & Monsters" via Reigning Phoenix Music (RPM) gibt es mit 'A Little Is A Little Too Much' eine weitere Auskopplung.



Andi Deris kommentiert den Song:

"Ich wollte etwas über den letzten Tropfen schreiben, der das Fass zum Überlaufen bringt: Ein bisschen mehr ist manchmal eben ein bisschen zu viel des Guten. Die Geschichte ist jedoch eher in der erotischen Ecke angesiedelt und erzählt von meinen ersten Erfahrungen als Jugendlicher. Man träumt immer von Sex und wenn man ihn endlich hat, stellt man fest: Es dauert nur eine Sekunde, dass etwas passiert, was man sich in diesem Moment lieber erspart hätte. Damit wären wir also wieder beim Thema: "A little is a little too much, better don't move or don't touch." Letztendlich lässt sich der Song aber auf alle Angelegenheiten übertragen, die aus dem Ruder laufen, wenn jemand auch nur einen kleinen Schritt zu weit geht."



Gitarrist Sascha Gerstner, seines Zeichens Ideengeber zum Clipkonzept, fügt hinzu:

"HELLOWEEN sind schon immer dafür bekannt gewesen, gerne mit jeglichen Metal-Clichés zu brechen. Man denke nur an Musikvideos wie 'I Want Out' oder 'Where The Rain Grows'. Wir möchten uns einfach nie zu ernst nehmen. Mit 'A Little Is A Little Too Much' wollten wir den rebellischen Geist, der die Band nach wie vor umweht, erneut heraufbeschwören und die guten alten Zeiten mit unserer neuen Ära verknüpfen."



A Little Is A Little Too Much







https://www.youtube.com/watch?v=8wcT6IkMOdw

