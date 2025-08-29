DARK STORM FESTIVAL 2025: CNVX bestätigt
29.08.2025 | 21:25
Für das Dark Storm Festival 2025 ist die Chemnitzer Band CNVX bestätigt worden.
Damit liest sich das aktuelle Programm so:
PROJECT PITCHFORK
VNV NATION
UMBRA ET IMAGO
WELLE:ERDBALL
FUNKERVOGT
ORANGE SECTOR
UNZUCHT
ZWEITE JUGEND
EXTIZE
CNVX
Das Dark Storm Festival findet am 25.12.2025 in der Stadthalle Chemnitz statt.
Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.
