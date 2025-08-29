Neuigkeiten von SOULFLY

Am 24. Oktober 2025 erscheint via Nuclear Blast Records das neue Album "Chama" der Brasilianer SOULFLY. Mit 'Storm The Gates' gibt es einen ersten Vorgeschmack.



Max Cavalera kommentiert:

"Chama ist das brasilianische Wort für Flamme. Es bedeutet auch "Berufung". Respekt an Alex Pereira, der Itsari bei seinen UFC-Auftritten verwendet. Chama ist von der Energie dieses Moments inspiriert. Dieses Album ist der Sound des Feuers von SOULFLY! Ich kann es kaum erwarten, diese Songs live für die Tribe zu spielen! Chama!"



Zyon Cavalera sagt:

"Mit jedem SOULFLY-Album, auf dem ich gespielt habe, kann ich meine Entwicklung in Echtzeit spüren. Dieses Album war da keine Ausnahme, da ich zum ersten Mal einen Großteil der Produktion übernehmen durfte. Es hat riesigen Spaß gemacht, die Band an Orte zu bringen, an denen wir noch nie zuvor waren, und ich freue mich auf weitere Produktionsarbeiten in der Zukunft!"



"Chama" Trackliste:



01. Indigenous Inquisition

02. Storm The Gates

03. Nihilist

04. No Pain = No Power

05. Ghenna

06. Black Hole Scum

07. Favela / Dystopia

08. Always Was, Always Will Be...

09. Soulfly XIII

10. Chama



Storm The Gates







https://www.youtube.com/watch?v=AbQEZW7aoCA



