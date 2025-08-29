Neuigkeiten von ROME
Seit dem 8. August 2025 gibt es von ROME (Jérôme Reuter) eine "Revisited"-Version des Albums "Flowers From Exile", das ursprünglich 2009 veröffentlicht wurde. Es ist bis dato eines der wichtigsten wie auch beliebtesten Alben der Band.
"Flowers From Exile" (Revisited) Trackliste:
01. To A Generation Of Destroyers (Revisited)
02. The Accidents Of Gesture (Revisited)
03. Odessa (Revisited)
04. The Secret Sons Of Europe (Revisited)
05. The Hollow Self (Revisited)
06. A Legacy Of Unrest (Revisited)
07. To Die Among Strangers (Revisited)
08. A Culture Of Fragments (Revisited)
09. We Who Fell In Love With The Sea (Revisited)
10. Swords To Rust - Hearts To Dust (Revisited)
11. Flowers From Exile (Revisited)
12. Flight In Formation (Revisited)
2025 feiert ROME das 20-jährige Bestehen mit der großen "One Fire Worldwide"-Tour. Gemeinsam mit Michel Spithoven (Drums) und Yann Dalscheid (Bass, Synths) bringt Reuter ein opulentes Set auf die Bühnen Europas mit den großen Klassikern, neuem Material und der ungebrochenen Intensität eines Künstlers, der Geschichte nicht nur besingt, sondern spürbar macht.
Flowers From Exile (Revisited)
https://www.youtube.com/watch?v=uPr9T5hUpkI
ROME - "One Fire Worldwide"-Tour:
06.09.25 DE - Deutzen - NCN
22.10.25 FR - Paris - Supersonic Records
24.10.25 BE - Aarschot - De Klinker
25.10.25 DE - Köln - Yard Club
26.10.25 DE - Frankfurt - Nachtleben
29.10.25 DE - München - Backstage
30.10.25 AT - Wien - Viper Room
01.11.25 DE - Dresden - Bunker
02.11.25 DE - Berlin - Frannz Club
03.11.25 DE - Hamburg - Nochtwache
13.11.25 PL - Poznań - 2progi
14.11.25 PL - Warszawa - Hydrozagadka
15.11.25 PL - Wrocław - Łącznik
16.11.25 PL - Kraków - Zaścianek
18.11.25 UA - Kyiv - Caribbean Club
