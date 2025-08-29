Neuigkeiten von ROME

Seit dem 8. August 2025 gibt es von ROME (Jérôme Reuter) eine "Revisited"-Version des Albums "Flowers From Exile", das ursprünglich 2009 veröffentlicht wurde. Es ist bis dato eines der wichtigsten wie auch beliebtesten Alben der Band.



"Flowers From Exile" (Revisited) Trackliste:



01. To A Generation Of Destroyers (Revisited)

02. The Accidents Of Gesture (Revisited)

03. Odessa (Revisited)

04. The Secret Sons Of Europe (Revisited)

05. The Hollow Self (Revisited)

06. A Legacy Of Unrest (Revisited)

07. To Die Among Strangers (Revisited)

08. A Culture Of Fragments (Revisited)

09. We Who Fell In Love With The Sea (Revisited)

10. Swords To Rust - Hearts To Dust (Revisited)

11. Flowers From Exile (Revisited)

12. Flight In Formation (Revisited)



2025 feiert ROME das 20-jährige Bestehen mit der großen "One Fire Worldwide"-Tour. Gemeinsam mit Michel Spithoven (Drums) und Yann Dalscheid (Bass, Synths) bringt Reuter ein opulentes Set auf die Bühnen Europas  mit den großen Klassikern, neuem Material und der ungebrochenen Intensität eines Künstlers, der Geschichte nicht nur besingt, sondern spürbar macht.



https://www.youtube.com/watch?v=uPr9T5hUpkI







https://www.youtube.com/watch?v=uPr9T5hUpkI





ROME - "One Fire Worldwide"-Tour:



06.09.25 DE - Deutzen - NCN

22.10.25 FR - Paris - Supersonic Records

24.10.25 BE - Aarschot - De Klinker

25.10.25 DE - Köln - Yard Club

26.10.25 DE - Frankfurt - Nachtleben

29.10.25 DE - München - Backstage

30.10.25 AT - Wien - Viper Room

01.11.25 DE - Dresden - Bunker

02.11.25 DE - Berlin - Frannz Club

03.11.25 DE - Hamburg - Nochtwache

13.11.25 PL - Poznań - 2progi

14.11.25 PL - Warszawa - Hydrozagadka

15.11.25 PL - Wrocław - Łącznik

16.11.25 PL - Kraków - Zaścianek

18.11.25 UA - Kyiv - Caribbean Club

