AEDAN SKY: Neue Single

Heute wurde die neue, digitale Single 'A Kingdom To The Stars' des Metalprojektes AEDAN SKY aus Frankreich veröffentlicht, eine Vorabauskopplung aus dem Album "The Universal Realm", das am 12. September erscheinen soll.







https://www.youtube.com/watch?v=m4W96ZuYYb0

