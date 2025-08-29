AEDAN SKY: Neue Single
29.08.2025 | 22:54
Heute wurde die neue, digitale Single 'A Kingdom To The Stars' des Metalprojektes AEDAN SKY aus Frankreich veröffentlicht, eine Vorabauskopplung aus dem Album "The Universal Realm", das am 12. September erscheinen soll.
https://www.youtube.com/watch?v=m4W96ZuYYb0
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- aedan sky the universal realm a kingdom to the stars
