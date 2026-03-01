Weitere Veröffentlichungen von BINARY CREED
01.03.2026 | 15:44
Das Jahr 2026 beginnt die schwedische Gruppe BINARY CREED mit ihrer nächsten, digitalen Single 'Soldiers Of Death' b/w 'WAR'.
https://www.youtube.com/watch?v=YSQua4Ve6EI
https://www.youtube.com/watch?v=XMjU_rWTlUs
- Quelle:
- BINARY CREED
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- binary creed soldiers of death war
