POWERMETAL.de präsentiert: RVBANG 2026

Nachdem wir letztes Jahr bereits die Ehre hatten, freuen wir uns, auch das RVBANG 2026 bei POWERMETAL.de präsentieren zu dürfen. Mit dem RVBANG hat der Balinger Rockverein e.V. dem Heavy Metal nach dem Ende des Bang Your Head Festivals wieder eine Heimat auf dem Holy Ground, dem Messegelände Balingen, gegeben.

Das RVBANG 2025 war in allen Belangen ein perfektes Festival, an dem es tatsächlich nicht wirklich was zu kritisieren gab. Ideen und Vorschläge zur Verbesserung, wie das beispielsweise fehlende Frühstücksangebot direkt am Campingplatz, wurden gehört und angenommen und werden dieses Jahr auch bereits umgesetzt. Hier sind als Organisationen Fans am Werk, die genau das Festival veranstalten, auf dem sie sich selbst rundum wohlfühlen würden. Daran können sich so manche andere Festivals sehr gerne eine große Scheibe abschneiden. Unseren Bericht vom letztjährigen RVBANG könnt ihr hier nachlesen: Festivalbericht RVBANG 2025

Die Vorfreude unter der letztjährigen POWERMETAL.de Delegation ist auf jeden Fall schon wieder groß auf das RVBANG 2026. Musikalisch hat man rund um die beiden Headliner MICHAEL SCHENKER und OVERKILL wieder ein abwechslungsreiches Programm für Freunde der harten Gitarrenmusik zusammengestellt, bei dem für so ziemlich jeden Geschmack was dabei sein sollte.

Das RVBANG findet vom 09.07 - 11.07. 2026 auf dem Messegelände Balingen statt.





Wie zu sehen ist, fehlt zur Vervollständigung des Billings noch eine Band, die wohl auch bald bekannt gegeben wird.

Die genaue Tagesverteilung soll es im März geben.

Datum:

Warmup-Show: 09. Juli 2026

Hauptfestival: 10. & 11. Juli 2026

Location:

Messegelände Balingen

Ausstellungsgel. Stetten 1

72336 Balingen

Weitere Informationen und Tickets findet ihr auf der Festival Homepage des RVBANG unter https://rvbang.de/