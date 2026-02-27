GREYSTONE CANYON covert NEIL YOUNG
27.02.2026 | 22:56
Soeben wurde ein Clip zum NEIL-YOUNG-Stück 'Hey Hey, My My (Into The Black)' in der Interpretation der australischen Rockband GREYSTONE CANYON aus Australien veröffentlicht. Die Aufnahme ist vom ihrem aktuellen Album "Something Borrowed... Something New".
https://www.youtube.com/watch?v=aRqbJTGu5KQ
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- greystone canyon something borrowed something new hey hey my my into the black neil young
