SODOM - Get What You Deserve (2026 Remaster)

Get What You Deserve (2026 Remaster)

Mehr über Sodom

Genre:
Thrash Metal
Label:
BMG
Release:
27.02.2026

    < 5 Wertungen

    1. Get What You Deserve (2026 Remaster)
    2. Jabba The Hutt (2026 Remaster)
    3. Jesus Screamer (2026 Remaster)
    4. Delight In Slaying (2026 Remaster)
    5. Die stumme Ursel (2026 Remaster)
    6. Freaks Of Nature (2026 Remaster)
    7. Eat Me! (2026 Remaster)
    8. Unbury The Hatchet (2026 Remaster)
    9. Into Perdition (2026 Remaster)
    10. Sodomized (2026 Remaster)
    11. Fellows In Misery (2026 Remaster)
    12. Tribute To Moby Dick (2026 Remaster)
    13. Silence Is Consent (2026 Remaster)
    14. Erwachet! (2026 Remaster)
    15. Gomorrah (2026 Remaster)
    16. Angel Dust (2026 Remaster)
    1. Get What You Deserve (Blitzkrieg Remix)
    2. Jabba The Hutt (Blitzkrieg Remix)
    3. Jesus Screamer (Blitzkrieg Remix)
    4. Delight In Slaying (Blitzkrieg Remix)
    5. Die stumme Ursel (Blitzkrieg Remix)
    6. Freaks Of Nature (Blitzkrieg Remix)
    7. Eat Me! (Blitzkrieg Remix)
    8. Unbury The Hatchet (Blitzkrieg Remix)
    9. Into Perdition (Blitzkrieg Remix)
    10. Sodomized (Blitzkrieg Remix)
    11. Fellows In Misery (Blitzkrieg Remix)
    12. Tribute To Moby Dick (Blitzkrieg Remix)
    13. Silence Is Consent (Blitzkrieg Remix)
    14. Erwachet! (Blitzkrieg Remix)
    15. Gomorrah! (Blitzkrieg Remix)
    16. Angel Dust (Blitzkrieg Remix)
    1. Aber bitte mit Sahne (2026 Remaster)
    2. Sodomized (2026 Remaster)
    3. Abused (2026 Remaster)
    4. Skinned Alive '93 (2026 Remaster)
    5. Aber bitte mit Sahne (Schweinskopf Remix)
    6. Sodomized (Schweinskopf Remix)
    7. Abuse (Schweinskopf Remix)
    8. Skinned Alive '93 (Schweinskopf Remix)

    Suche

    Artikel

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren