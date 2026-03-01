Besondere Ehrung für Ozzy Osbourne

Bei den BRIT Awards wurde Ozzy Osbourne posthum mit dem Lifetime Achievement Award geehrt. Nach einer Einführung durch Dolly Parton nahmen Sharon Osbourne sowie Kelly und Louis Osbourne die Auszeichnung entgegen. Sharon betonte, wie viel ihrem Mann diese Ehrung in seiner Heimat bedeutet hätte.



Das BRIT-Komitee würdigte Ozzy als prägende Kraft der Rock- und Metalszene. Ob mit Black Sabbath oder solo  sein Einfluss auf Generationen von Musikern bleibt unantastbar.



Ozzy Osbourne Wins the Lifetime Achievement award | The BRIT Awards 2026







https://www.youtube.com/watch?v=tJQ5mL2NWKg

