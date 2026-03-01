FROZEN SOUL präsentiert Titeltrack vom neuen Album
Mit "No Place of Warmth" schickt FROZEN SOUL, am 08.05.2026, seine nächste Death-Metal-Dampfwalze ins Rennen. Via Century Media Records ist der Titeltrack, des neuen Werks, bereits bei YouTube online.
"No Place of Warmth" Trackliste:
01. No Place of Warmth
02. Invoke War
03. Absolute Zero
04. Dreadnought
05. Chaos Will Reign
06. Eyes of Despair
07. Ethereal Dreams
08. Skinned by the Wind
09. Deathweaver
10. Frost Forged
11. Killin' Time (Until It's Time to Kill)
FROZEN SOUL - No Place Of Warmth (Feat. Gerard Way) (OFFICIAL VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=RR7gvLGpDms
Quelle:
- Century Media Records
Redakteur:
- Norman Wernicke
Tags:
- frozen soul no place of warmth
