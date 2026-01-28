Weitere Single vom neuen DISPYRIA-Album

DISPYRIA veröffentlicht mit 'First Of Its Kind' eine weitere Single vom vierten Album "Redemption Part 1 - Twisted World", welches am 20. Februar via El Puerto Records erscheint. Damit wird eine weitere Figur der Saga enthüllt und dementsprechend auch eine neue prägnante Stimme: nach SAVATAGE-Sänger Zak Stevens und Carsten "Lizard" Schulz betritt nun Rob Lundgren (MENTALIST, REVEAL) die Bühne. Der Schwede singt die Rolle des Scrumgrot, einer Bestie in Menschengestalt und erweckt diesen mit Klarheit und Schärfe in der Stimme zum Leben!

DISPYRIA - First Of Its Kind

https://www.youtube.com/watch?v=bPizW3TNUeA