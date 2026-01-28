Neuer Track von LEVIATHAN (US)

Die US-amerikanischen Prog Metaller LEVIATHAN um Mastermind John Lutzow bleiben auch im neuen Jahr fleißig und haben nach ihrem letzten 2024er Album "Stories Of Imperceptible Light" just einen neuen Song vorgestellt, den ihr euch hier reinziehen könnt.

Möge ein weiteres und neues Album hier schon bald am Horizont auftauchen.

Zero F**ks Left To Give.

https://www.youtube.com/watch?v=tLGlbXijwgg