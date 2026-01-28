LOU GRAMM's Soloalbum "Released" erscheint Ende März
Sänger Lou Gramm, bekannt als Stimme von FOREIGNER, veröffentlicht am 27. März sein neues Soloalbum "Released". Mit 'Young Love' ist bereits ein erster Song daraus erschienen.
Das Album umfasst zehn Titel, die Gramm gemeinsam mit seinem ehemaligen BLACK SHEEP-Weggefährten Bruce Turgon geschrieben hat. Inhaltlich handelt es sich um bislang unveröffentlichte Aufnahmen aus den 1980er-Jahren, die während der Arbeiten an seinen ersten drei Soloalben entstanden.
Produziert wurde "Released" von Lou Gramm selbst. Unterstützt wird er von namhaften Gastmusikern, darunter Tony Franklin am Bass beim Song 'Long Gone' sowie Vivian Campbell (DEF LEPPARD) an der Gitarre beim Opener 'Young Love'. Ergänzt wird das Line-up durch langjährige Wegbegleiter wie seinen Bruder Ben Gramm am Schlagzeug.
Young Love
https://www.youtube.com/watch?v=MThFfWBPIlQ
"Released" Album Tracklist:
01. Young Love
02. Lightning Strikes
03. Walk The Walk
04. Long Gone
05. Heart And Soul
06. Long Hard Look
07.True Blue Love (Unplugged)
08. Deeper Side Of Love
09. Time Heals The Pain
10. Word Gets Around
