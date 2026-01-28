Angekündigt: SAVATAGE-Livealbum mit Criss Oliva

SAVATAGE-Mastermind Jon Oliva hat ein neues Livealbum angekündigt, das Aufnahmen mit dem verstorbenen Gitarristen Criss Oliva enthalten wird.

Bei der Veröffentlichung handelt es sich um ein Triple-Live-Album, das derzeit an die Plattenfirma übergeben wird und in absehbarer Zeit erscheinen soll. Die Aufnahmen stammen von einem Konzert im Palace in Los Angeles während der Gutter Ballet-Tour.

Jon Oliva bezeichnet den Mitschnitt als eine der besten Shows der Bandgeschichte. Sowohl er selbst als auch Criss Oliva seien an diesem Abend in absoluter Höchstform gewesen  mit herausragendem Gitarrenspiel, kraftvollem Gesang und einer besonders intensiven Bühnenenergie. Die komplette Show wurde neu abgemischt und gemastert und präsentiere sich klanglich in exzellenter Qualität.

Auch die Songauswahl und die Atmosphäre des Abends hätten laut Oliva ihren ganz eigenen Zauber bewahrt. Für ihn sei das Album ein absolutes Muss für eingefleischte SAVATAGE-Fans  und er könne es kaum erwarten, die Aufnahmen endlich mit der Öffentlichkeit zu teilen.