Neuer Song von LEAD INJECTOR
28.01.2026 | 16:09
Die Dresdner Black Speedster LEAD INJECTOR haben mit dem Video zu 'Sacrifice This Bitch' einen weiteren Titel aus ihrem Debütalbum "Witching Attack" präsentiert.
Das Album erscheint am 20. Februar über High Roller Records.
Sacrifice This Bitch
https://www.youtube.com/watch?v=LJWaf7Ah0OI
- Quelle:
- High Roller Records
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- lead injector sacrifice this bitch witching attack high roller records
