ENTER SHIKARI auf Tour
Kommentieren
28.01.2026 | 11:12
ENTER SHIKARI hat eine Europatour angekündigt und wird auf dieser von HOLDING ABSENCE und THE CALLOUS DAOBOYS begleitet.
ENTER SHIKARI hat eine Europatour angekündigt und wird auf dieser von HOLDING ABSENCE und THE CALLOUS DAOBOYS begleitet.
Der Vorverkauf startet am 30.01.2026
Hier die Tourdaten:
03.11.26 Hamburg - Sporthalle
04.11.26 München - Zenith
05.11.26 Lepzig - Haus Auensee
06.1126 Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle
07.11.26 Berlin - Columbiahalle
10.11.26 Brüssel - Forest National
11.11.26 Tilburg - 013 Poppodium
- Quelle:
- ENTER SHIKARI facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- enter shikari holding absence the callous daoboys
0 Kommentare