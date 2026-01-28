PAPA ROACH veröffentlicht neue Single
Kommentieren
28.01.2026 | 11:09
Das für 2026 angekündigte neue Studioalbum "Wake Up Calling" wird weiter angeteasert, denn die Kultband PAPA ROACH hat eine weitere Single, der neuen Platte, veröffentlicht.
Nach 'Even If It Kills Me' und 'Braindead' erscheint nun mit 'Wake Up Calling' der dritte Appetizer.
Papa Roach - Wake Up Calling [OFFICIAL LYRIC VIDEO]
https://www.youtube.com/watch?v=jU0t-E2ybVI
- Quelle:
- PAPA ROACH Youtube
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- papa roach wake up calling
0 Kommentare