Wacken Open Air 2026: SABATON bestätigt

Für die 35. Auflage des Wacken Open Airs ist die Band SABATON als Headliner bestätigt worden. Ihr letzter Besuch in Wacken liegt immerhin sieben Jahre zurück.



Die Band sagt dazu: "Its with massive excitement and deep respect that were returning to the hallowed grounds of Wacken Open Air in Germany, where we last unleashed our legendary two-stage show in 2019 - an absolutely crazy night! 7 years later we are back and we can't wait to end our summer season by headlining and closing the biggest heavy metal festival in the world, together with the loudest, wildest and most dedicated fans on the planet.

Let's make it another legendary night to remember!"



Zudem wurde die Tagesaufteilung bekanntgegeben.



Tickets aus der letzten Kategorie stehen über metaltix.com noch zur Verfügung.



Des Weiteren bietet das W:O:A für 2026 eine Neuerung für alle Metalheads, die aus verschiedensten Gründen erst ab dem Wacken-Freitag oder Samstag mit dem PKW anreisen können, aber keine Kompromisse bei der Lage des Zeltplatzes eingehen möchten: Das "Last Resort Camping".



Dafür reserviert das W:O:A-Team eine zusätzliche Camping-Area, die ab Freitagmorgen bis einschließlich Samstag bezogen werden kann und entsprechend freigehalten wird. In Kombination mit einem Festivalticket besteht so auch bei später Anreise die Garantie auf einen Stell- und Campingplatz, von dem aus in sehr kurzer Zeit über befestigte Wege die Wacken Plaza und weiterführend das Infield erreichbar ist. Alle weiteren Informationen zum "Last Resort Camping" gibt es auf der Festival-Homepage.

Quelle: Head Of PR Redakteur: Swen Reuter Tags: wacken open air 2026 wacken 2026 sabaton festival 2026 judas priest arch enemy paradise lost saxon rose tattoo brunhilde def leppard powerwolf tryptikon lamb of god selputura running wild savatage nevermore