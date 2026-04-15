SHINEDOWN veröffentlicht neuen Song

SHINEDOWN hat den neuen Song 'Outlaw' veröffentlicht. Der Track stammt vom kommenden Studioalbum "EI8HT", das am 29. Mai 2026 erscheinen wird (wir berichteten hier).

Das Release folgt auf einen weiteren Meilenstein in der Karriere der Band, denn Shinedown erhielt gerade zum zweiten Mal in Folge des Preis als Rock Artist of the Year bei den iHeartRadio Music Awards am 26. März.

Kürzlich gab Shinewdown das Routing der kommenden Dance Kid Dance Act II World Tour bekannt  darunter auch zwei Termine in Deutschland.

11.11.2026  (DE) Berlin, Columbiahalle

12.11.2026  (DE) Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

Der Vorverkauf läuft.

SHINEDOWN - 'Outlaw'

https://www.youtube.com/watch?v=QeZbte_iVIU