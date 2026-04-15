VENOM: Neue Single 'Kicked Outta Hell' am Start
Die Black-Metal-Urahnen von VENOM haben am 14.04.2026 eine neue Single mit dem Namen 'Kicked Outta Hell' veröffentlicht. Es ist die zweite Auskopplung aus ihrem neuen Album "Into Oblivion".
Das sechzehnte Studioalbum wird via BMG/Noise am 01.05.2026 erscheinen. Bereits Anfang März wurde der der Song 'Lay Down Your Soul' herausgebracht.
Die Tracklist liest sich so:
1. Into Oblivion
2. Lay Down Your Soul
3. Nevermore
4. Man & Beast
5. Death The Leveller
6. As Above So Below
7. Kicked Outta Hell
8. Legend
9. Live Loud
10. Metal Bloody Metal
11. Dogs Of War
12. Deathwitch
13. Unholy Mother
Das Album kann bereits vorbestellt werden.
Zur Feier der Veröffentlichung von "Into Oblivion" veranstalten die Herrschaften am Donnerstag, den 30. April 2026, weltweit Listening-Partys. Bei jeder Veranstaltung gibt es kleine Geschenke und die Chance, signierte Testpressungen zu gewinnen.
Die deutsche Veranstaltung dazu, findet ab 2:00 Uhr als "BALLROOM - KAPERFAHRT" in HAMBURG (Landungsbrücken Brücke 6) statt. Die Tickets dazu gibt es hier.
