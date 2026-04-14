THE SCRATCH: Deutschlandkonzerte bestätigt
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Die in Dublin beheimatete Band THE SCRATCH hat am 13.03.2026 ein neues Album mit dem Namen "Pull Like A Dog" veröffentlicht. Das soll im Herbst auf einer Europatour vorgestellt werden.
Die "Pull Like A Dog"-Tour führt die Band zu vier Gigs auch nach Deutschland. Als Support ist das Dubliner Duo DUG mit am Start. Der Kartenvorverkauf startet am Freitag, den 17.04.2026 um 10:00 Uhr.
Das sind die Termine:
23.11.2026 (DE) München, Backstage
24.11.2026 (DE) Frankfurt, Nachtleben
25.11.2026 (DE) Berlin, Frannz Club
05.12.2026 (DE) Köln, Artheater
https://www.youtube.com/watch?v=NeCqhZ36ueQ
- Quelle:
- Head Of PR
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- the scratch europatour pull like a dog dug neues album tour 2026
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