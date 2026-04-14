THE SCRATCH: Deutschlandkonzerte bestätigt

Die in Dublin beheimatete Band THE SCRATCH hat am 13.03.2026 ein neues Album mit dem Namen "Pull Like A Dog" veröffentlicht. Das soll im Herbst auf einer Europatour vorgestellt werden.



Die "Pull Like A Dog"-Tour führt die Band zu vier Gigs auch nach Deutschland. Als Support ist das Dubliner Duo DUG mit am Start. Der Kartenvorverkauf startet am Freitag, den 17.04.2026 um 10:00 Uhr.



Das sind die Termine:

23.11.2026  (DE) München, Backstage

24.11.2026  (DE) Frankfurt, Nachtleben

25.11.2026  (DE) Berlin, Frannz Club

05.12.2026  (DE) Köln, Artheater

https://www.youtube.com/watch?v=NeCqhZ36ueQ