HROTHGAR: Neues Album "Tales Of Valhöll" angekündigt
14.04.2026 | 20:59
Die französische Death-Metal-Band HROTHGAR hat ein neues Album angekündigt. Es trägt den Namen "Tales Of Valhöll" und wird am 07.07.2026 erscheinen.
Mit dem Song 'Ulfhednar' gibt es auch schon einen ersten Höreindruck.
Die Tracklist liest sich so:
01. Jörmungandr
02. Face to face
03. Fight you like a beast
04. Hræsvelgr
05. Blazing shores
06. Giant
07. Ulfhednar
08. The voyager
09. Fenrir's fate
10. The kraken
https://www.youtube.com/watch?v=fhy1wagUyIo
- Quelle:
- Sure Shot Worx
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- hrohtgar tales of valhoell ulfhednar neues album album 2026
