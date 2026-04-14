Kill The Light-Festival: Festival-Update

Am kommenden Samstag, den 18.04.2026, findet das Kill The Light-Festivals in der historischen Fürst Stolberg Hütte in Ilsenburg statt, welches von POWERMETAL.de präsentiert wird.



Neben dem bereits veröffentlichen Ablaufplan für die Konzerte, gibt es nun noch einen Zeitplan für das Rahmenprogramm.



Wer noch Fragen zur Anreise oder eines eventuell benötigten Taxis am Veranstaltungsende hat, der wird auf der Festival-Homepage bzw. auf der Facebook-Seite bestens informiert.



Wir wünschen allen Gästen einen tollen und erlebnisreichen Tag beim Kill The Light-Festival!

Quelle: www.killthelight.de Redakteur: Swen Reuter Tags: kill the light festival 2026 kill the light 2026 wisborg lacrimas profundere zeraphine zetra the 69 eyes fuerst stolberg huette ilsenburg harz eisengussofenausstellung robert wolfgang segel eisenherz zora halberstadt paul kholodyansky