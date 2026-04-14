WGT 2026: UK DECAY, ATARAXIA und weitere Bands bestätigt
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14.04.2026 | 18:03
Diese sind:
Das 33. Wave-Gotik-Treffen findet vom 22. bis 25. Mai 2026 in Leipzig statt. Weitere Infos und die Festivalkarten sind über die Homepage erhältlich. Bisher bestätigt waren:
MOLCHAT DOMA
HINDARFJÄLL (S)
KATERFAHRT (D)
HEXPEROS (I)
TIBETREA (D)
ZUGZWANG (I)
KELTANIA (D)
VOGELSANG (D)
THE ESSENCE (NL)
COSEY MUELLER (D)
KRIEG-B (F/B)
PATTY GURDY (D)
KLIMT 1918 (I)
ROSENGARTEN (D)
MORGUE ENSEMBLE (I)
SANDOW (D)
DAS KINN (D)
FREUNDE DER ITALIENISCHEN OPER (D)
TALK TO HER (I)
PERTURBATOR (F)
CULTUS FEROX (D)
THE RUMPLED (I)
KAUAN (FIN)
A.A.WILLIAMS (UK)
BAL PARE (D)
HORSKH (F)
VOGELFREY (D)
ANJA HUWE / XMAL DEUTSCHLAND (D)
PAHL! (D)
BLACK DAHLIA (AUS)
WIEGAND (D)
AH CAMA-SOTZ (B)
UNTERSCHICHT (D)
NECRO (P)
OLIVER DECROW (D)
FREAKANGEL (EST)
ADAM USI (D)
BATMOBILE (NL)
PATENBRIGADE:WOLFF (D)
NUOVO TESTAMENTO (USA)
SOLITARY EXPERIMENTS (D)
ALLES SCHWARZ FEAT. OSWALD HENKE (D) - Livepremiere
NORDARR (D)
MS GENTUR + SVEN PHALANX (D)
VOYNA (D) Livepremiere:
ROTERSAND (D)
MICA (USA)
HACKEDEPICCIOTTO (D)
KARL KAVE (CH)
GAE BOLG AND THE CHURCH OF FAND (F)
SVEN FRIEDRICH & DIRK RIEGENER (D) "PIANO SESSIONS"
LUX INTERNA (USA)
ANDRÉ ALABASTER & THE CURVED BEAKS (D)
TRIARII (I)
HEIDEVOLK (NL)
DEN DER HALE (S)
ELECTRIC LITANY (UK)
AUTODAFEH (S)
THE UNDERGROUND YOUTH (UK)
ZANIAS (AUS/D)
THE REVOLUTIONARY ARMY OF THE INFANT JESUS (UK)
ROSA CRUX (F)
EVI VINE (UK)
DEWS PEGAHORN (D)
CODE 64 (S)
EUROSHIMA (RA)
BIOMEKKANIK (S)
ROME (LUX)
THE SPKTR/SPK (AUS/NZ)
SOLAR FAKE (D)
PANZER AG (N)
GULVØSS (D)
ROSEGARDEN FUNERAL PARTY (USA)
THE BEAUTY OF GEMINA TRIO+ (CH) Akkustik-Konzert
VRIMUOT (D)
THE DEVIL & THE UNIVERSE (A)
SSLEEPING DESIRESS (USA)
LACRIMOSA (CH)
NACHTMAHR (A)
DLINA VOLNY (BY)
THE OTHER FEAT. GRAND HORROR (D/USA) - Livepremiere
C-LEKKTOR (MEX)
MY MANIFESTO (USA)
PINK TURNS BLUE (D)
OH HIROSHIMA (S)
KIM WILDE (UK)
SOMAN (D)
BSDHFUL BILLY (USA) Livepremiere
LA BANDE SON IMAGINAIRE (MEX)
DIE STREUNER (D)
MALE TEARS (USA)
VAUGHN GEORGE (UK) Interpretations DEPECHE MODE
JG AND THE ROBOTS (USA)
CAT RAPES DOG (S) 40th Anniversary Show
SOKO+++FRIEDHOF (D)
ASTARI NITE (USA)
WALDKAUZ (D)
HATEFUL CHAINS (FIN)
POL (NL)
DAS ICH (D)
FRUSTRATION (F)
MOONSPELL (P)
HEIMATAERDE (D)
SUICIDE COMMANDO (B) 40th Anniversary-Show
HINFORT (D)
THE PALACE OF TEARS (USA)
EISFABRIK (D)
KOMMUNITY FK (USA)
THE CRIMSON GHOSTS (D)
DIORAMA (D)
SCRATCH MASSIVE (F)
AMBASSADOR21 (BY)
ARMAGEDDON DILDOS (D)
NOROMAKINA (CO) Europapremiere
VERMILIA (FIN)
CASKET CASSETTE (USA)
CORPUS DELICTI (F)
COVENANT (S)
OCTAVIAN WINTERS (US)
KIEW (D)
TRANS X (CDN)
BESTIAL MOUTHS (US)
SCHÖNGEIST (D)
PORTION CONTROL (UK)
EDDIE DARK (GR)
KOMPROMAT (F)
AUGER (UK)
A BLACK RAINBOW (D)
ALTAR DE FEY (US)
DEMENTED ARE GO (UK)
PANKOW (I)
SPIT MASK (US/D)
ASH CODE (I)
LONDON AFTER MIDNIGHT (US)
MINUIT MACHINE (F)
AESTHETIC PERFECTION (US)
MYRNA LOY (D) - EXKLUSIVE REUNIONSHOW
EMPATHY TEST (UK)
PHOSGORE (D)
IST IST (UK)
BIANCA STÜCKER & BRUXAS SOLIS (D)
FRONTLINE ASSEMBLY (CDN)
SHE PAST AWAY (TR)
GRAUSAME TÖCHTER (D)
BLACKLIGHT (USA)
TABERNIS (D)
REIN (S)
NOX NOVACULA (USA)
FLIEHENDE STÜRME (D)
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN (D)
CLAN OF XYMOX (NL) ,
LEAETHER STRIP (DK)
SAGENBRINGER (D)
DIGITAL DRVGS (USA)
ERDLING (D)
DUCTAPE (TR)
QUAL (UK)
45 GRAVE (US)
DAF (D)
HRAFNGRIMR (F)
CREUX LIES (US)
TYSKE LUDDER (D)
SOFT VEIN (US) ,
DESTROY ME AGAIN (D)
SKELETAL FAMILY (UK)
Für das Wave-Gotik-Treffen 2026 in Leipzig sind weitere Bands bestätigt worden.
Diese sind:
UK DECAY (UK)
UNZUCHT (D)
SHADOWS HOLD (USA) Europapremiere ,
PRAGER HANDGRIFF (D)
ARCANA (S)
JOB KARMA (PL)
STIMMGEWALT (D)
GREEN HILL (D)
ATARAXIA (I)
MOLCHAT DOMA
HINDARFJÄLL (S)
KATERFAHRT (D)
HEXPEROS (I)
TIBETREA (D)
ZUGZWANG (I)
KELTANIA (D)
VOGELSANG (D)
THE ESSENCE (NL)
COSEY MUELLER (D)
KRIEG-B (F/B)
PATTY GURDY (D)
KLIMT 1918 (I)
ROSENGARTEN (D)
MORGUE ENSEMBLE (I)
SANDOW (D)
DAS KINN (D)
FREUNDE DER ITALIENISCHEN OPER (D)
TALK TO HER (I)
PERTURBATOR (F)
CULTUS FEROX (D)
THE RUMPLED (I)
KAUAN (FIN)
A.A.WILLIAMS (UK)
BAL PARE (D)
HORSKH (F)
VOGELFREY (D)
ANJA HUWE / XMAL DEUTSCHLAND (D)
PAHL! (D)
BLACK DAHLIA (AUS)
WIEGAND (D)
AH CAMA-SOTZ (B)
UNTERSCHICHT (D)
NECRO (P)
OLIVER DECROW (D)
FREAKANGEL (EST)
ADAM USI (D)
BATMOBILE (NL)
PATENBRIGADE:WOLFF (D)
NUOVO TESTAMENTO (USA)
SOLITARY EXPERIMENTS (D)
ALLES SCHWARZ FEAT. OSWALD HENKE (D) - Livepremiere
NORDARR (D)
MS GENTUR + SVEN PHALANX (D)
VOYNA (D) Livepremiere:
ROTERSAND (D)
MICA (USA)
HACKEDEPICCIOTTO (D)
KARL KAVE (CH)
GAE BOLG AND THE CHURCH OF FAND (F)
SVEN FRIEDRICH & DIRK RIEGENER (D) "PIANO SESSIONS"
LUX INTERNA (USA)
ANDRÉ ALABASTER & THE CURVED BEAKS (D)
TRIARII (I)
HEIDEVOLK (NL)
DEN DER HALE (S)
ELECTRIC LITANY (UK)
AUTODAFEH (S)
THE UNDERGROUND YOUTH (UK)
ZANIAS (AUS/D)
THE REVOLUTIONARY ARMY OF THE INFANT JESUS (UK)
ROSA CRUX (F)
EVI VINE (UK)
DEWS PEGAHORN (D)
CODE 64 (S)
EUROSHIMA (RA)
BIOMEKKANIK (S)
ROME (LUX)
THE SPKTR/SPK (AUS/NZ)
SOLAR FAKE (D)
PANZER AG (N)
GULVØSS (D)
ROSEGARDEN FUNERAL PARTY (USA)
THE BEAUTY OF GEMINA TRIO+ (CH) Akkustik-Konzert
VRIMUOT (D)
THE DEVIL & THE UNIVERSE (A)
SSLEEPING DESIRESS (USA)
LACRIMOSA (CH)
NACHTMAHR (A)
DLINA VOLNY (BY)
THE OTHER FEAT. GRAND HORROR (D/USA) - Livepremiere
C-LEKKTOR (MEX)
MY MANIFESTO (USA)
PINK TURNS BLUE (D)
OH HIROSHIMA (S)
KIM WILDE (UK)
SOMAN (D)
BSDHFUL BILLY (USA) Livepremiere
LA BANDE SON IMAGINAIRE (MEX)
DIE STREUNER (D)
MALE TEARS (USA)
VAUGHN GEORGE (UK) Interpretations DEPECHE MODE
JG AND THE ROBOTS (USA)
CAT RAPES DOG (S) 40th Anniversary Show
SOKO+++FRIEDHOF (D)
ASTARI NITE (USA)
WALDKAUZ (D)
HATEFUL CHAINS (FIN)
POL (NL)
DAS ICH (D)
FRUSTRATION (F)
MOONSPELL (P)
HEIMATAERDE (D)
SUICIDE COMMANDO (B) 40th Anniversary-Show
HINFORT (D)
THE PALACE OF TEARS (USA)
EISFABRIK (D)
KOMMUNITY FK (USA)
THE CRIMSON GHOSTS (D)
DIORAMA (D)
SCRATCH MASSIVE (F)
AMBASSADOR21 (BY)
ARMAGEDDON DILDOS (D)
NOROMAKINA (CO) Europapremiere
VERMILIA (FIN)
CASKET CASSETTE (USA)
CORPUS DELICTI (F)
COVENANT (S)
OCTAVIAN WINTERS (US)
KIEW (D)
TRANS X (CDN)
BESTIAL MOUTHS (US)
SCHÖNGEIST (D)
PORTION CONTROL (UK)
EDDIE DARK (GR)
KOMPROMAT (F)
AUGER (UK)
A BLACK RAINBOW (D)
ALTAR DE FEY (US)
DEMENTED ARE GO (UK)
PANKOW (I)
SPIT MASK (US/D)
ASH CODE (I)
LONDON AFTER MIDNIGHT (US)
MINUIT MACHINE (F)
AESTHETIC PERFECTION (US)
MYRNA LOY (D) - EXKLUSIVE REUNIONSHOW
EMPATHY TEST (UK)
PHOSGORE (D)
IST IST (UK)
BIANCA STÜCKER & BRUXAS SOLIS (D)
FRONTLINE ASSEMBLY (CDN)
SHE PAST AWAY (TR)
GRAUSAME TÖCHTER (D)
BLACKLIGHT (USA)
TABERNIS (D)
REIN (S)
NOX NOVACULA (USA)
FLIEHENDE STÜRME (D)
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN (D)
CLAN OF XYMOX (NL) ,
LEAETHER STRIP (DK)
SAGENBRINGER (D)
DIGITAL DRVGS (USA)
ERDLING (D)
DUCTAPE (TR)
QUAL (UK)
45 GRAVE (US)
DAF (D)
HRAFNGRIMR (F)
CREUX LIES (US)
TYSKE LUDDER (D)
SOFT VEIN (US) ,
DESTROY ME AGAIN (D)
SKELETAL FAMILY (UK)
- Quelle:
- www.wave-gotik-treffen.de
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- wgt 2026 wave gotik treffen 2026 festival 2026 leipzig uk decay unzucht shadows hold prager handgriff arcana job karma stimmgewalt green hill ataraxia agra markkleeberg heidnisches dorf torhaus doelitz molchat doma hindarfjaell
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