POWERMETAL.de präsentiert: Bookwood 2026

POWERMETAL.de freut sich sehr, auch in diesem Jahr die neue Ausgabe vom Bookwood zu präsentieren!

Am 04. und 05. September lassen es die Jungs vom Verein Metal Foundation Südharz e.V. krachen, wenn das BOOKWOOD Festival in die nächste, bereits siebte Runde geht! Aus einer Idee von fünf Freunden nur ein Konzert zu organisieren entstand nach einigen Jahren und vielen Konzerten der Verein Metal Foundation Südharz e.V.!

Der Verein wurde im Oktober 2019 offiziell in das Leben gerufen mit dem Ziel die Kultur im Landkreis Nordhausen mit musikalischen Veranstaltungen zu fördern. Mittlerweile besteht der Verein aus 26 Mitglieder.

Sie geben jungen, aber auch erfahreneren Künstlern die Chance auf einen Auftritt vor Publikum, mit professionellen Ton und Licht auf einer Bühne. Bei ihnen spielen Bands aus dem Genre Rock, Metal und Hardcore.

Anfang September sind mit von der Partie:

OUR MIRAGE

BRAINSTORM

ZERO DEGREE

LACRIMAS PROFUNDERE

RESTRISIKO

CALLING CHARISMA

PROPHETS OF THE RISING DEAD

BURNING MISERY

VIREPTIC

MAGICAL HEART

ENDLESS CURSE

FIGHTING CHANCE

MYRA

RÜCKHALT

MANDRAGORA TITANIA

Wo: Festplatz "K1"

Hinter Dem Rain

99734 Nordhausen OT Buchholz/Harz.

Der Veranstaltungsort ist durch Schilder im Ort ausgeschrieben!

Karten gibt es hier.