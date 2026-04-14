POWERMETAL.de präsentiert: Bookwood 2026
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POWERMETAL.de freut sich sehr, auch in diesem Jahr die neue Ausgabe vom Bookwood zu präsentieren!
Am 04. und 05. September lassen es die Jungs vom Verein Metal Foundation Südharz e.V. krachen, wenn das BOOKWOOD Festival in die nächste, bereits siebte Runde geht! Aus einer Idee von fünf Freunden nur ein Konzert zu organisieren entstand nach einigen Jahren und vielen Konzerten der Verein Metal Foundation Südharz e.V.!
Der Verein wurde im Oktober 2019 offiziell in das Leben gerufen mit dem Ziel die Kultur im Landkreis Nordhausen mit musikalischen Veranstaltungen zu fördern. Mittlerweile besteht der Verein aus 26 Mitglieder.
Sie geben jungen, aber auch erfahreneren Künstlern die Chance auf einen Auftritt vor Publikum, mit professionellen Ton und Licht auf einer Bühne. Bei ihnen spielen Bands aus dem Genre Rock, Metal und Hardcore.
Anfang September sind mit von der Partie:
OUR MIRAGE
BRAINSTORM
ZERO DEGREE
LACRIMAS PROFUNDERE
RESTRISIKO
CALLING CHARISMA
PROPHETS OF THE RISING DEAD
BURNING MISERY
VIREPTIC
MAGICAL HEART
ENDLESS CURSE
FIGHTING CHANCE
MYRA
RÜCKHALT
MANDRAGORA TITANIA
Wo: Festplatz "K1"
Hinter Dem Rain
99734 Nordhausen OT Buchholz/Harz.
Der Veranstaltungsort ist durch Schilder im Ort ausgeschrieben!
Karten gibt es hier.
- Quelle:
- Veranstalter
- Redakteur:
- Marcel Rapp
- Tags:
- bookwood brainstorm our mirage zero degree lacrimas profundere
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