WRITTEN BY WOLVES und der Leuchtturm

Zum heutigen Release ihres Konzeptalbums "The Lighthouse" präsentiert WRITTEN BY WOLVES gleichzeitig ein Musikvideo zum Titeltrack.



In "THE LIGHTHOUSE" geht um das Konzept von Zuhause - nicht unbedingt ein physischer Ort, sondern der Ort, an dem man sich wohlfühlt, an dem man sich sicher fühlt. Es geht darum, die Dinge zu finden, die einen in dunkelsten Momenten zu diesem Konzept von Zuhause zurückführen.



The Lighthouse







https://www.youtube.com/watch?v=AHgVaPH3nAQ

