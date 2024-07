Die Mannen von POWERWOLF wollen keine Heiligen sein

Zum heutigen Release ihres nuen Albums "Wake Up The Wicked" präsentieren die Wölfe direkt das neue Video zu 'We Don't Wanna Be No Saints'.

Gedreht wurde das Video übrigens im Kloster aus dem Film "Der Name der Rose" mit Sean Connery.



We Don't Wanna Be No Saints







https://www.youtube.com/watch?v=VLKKO2Iy_Xs