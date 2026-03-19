WRANG kündigt neues Album "Verwording" an
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Die Niederländer Valr und Galgenvot, alias WRANG, haben für den24.04.2026 ihr neues Studioalbum "Verwording" angekündigt. Die neue Black-Metal-Scheibe wird mit Unterstützung von Dominance of Darkness Records in die Plattenläden kommen und zeigt sich auf dem YouTube-Kanal, des Labels, bereits mit 'Nachten in Wahlheim'.
"Verwording" Trackliste:
01. Stilstand
02. Entartete Kunst
03. Nachten In Wahlheim
04. Voor Ons De Zee
05. De Duivel Is De ander
06. Bijtebauw
Wrang - Nachten in Wahlheim (feat Revenant, track premiere)
https://www.youtube.com/watch?v=hLuZrZ1VJ6A
- Quelle:
- WRANG Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- wrang verwording nachten in wahlheim
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