WRANG kündigt neues Album

Die Niederländer Valr und Galgenvot, alias WRANG, haben für den24.04.2026 ihr neues Studioalbum "Verwording" angekündigt. Die neue Black-Metal-Scheibe wird mit Unterstützung von Dominance of Darkness Records in die Plattenläden kommen und zeigt sich auf dem YouTube-Kanal, des Labels, bereits mit 'Nachten in Wahlheim'.





"Verwording" Trackliste:





01. Stilstand

02. Entartete Kunst

03. Nachten In Wahlheim

04. Voor Ons De Zee

05. De Duivel Is De ander

06. Bijtebauw







Wrang - Nachten in Wahlheim (feat Revenant, track premiere)







https://www.youtube.com/watch?v=hLuZrZ1VJ6A

Quelle: WRANG Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: wrang verwording nachten in wahlheim