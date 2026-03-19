Räudiger Heavy Metal aus UK.

Nach etwas über sechs Jahren Pause meldet sich AGGRESSIVE PERFECTOR mit dem zweiten Longplayer, "Come Creeping Fiends", zurück. Ebenso wie das Debütalbum "Havoc At The Midnight Hour", erscheint dieses auf dem Ruhrpott-Label Dying Victims Productions. Auch personell hat sich in den vergangenen sechs Jahren gar nichts getan. So besteht das Trio immer noch aus Dan Chainsaw an Gitarre und Mikro, Intimidator am Schlagzeug und natürlich Mr. 666 am Bass. Die Jungs spielen auch bei der Black-Death-Truppe WODE.



Stilistisch ist man sich ebenfalls treu geblieben. So bildet, wie auch beim Debüt, klassischer und roher Heavy Metal der Marke TANK, MOTÖRHEAD oder VENOM die Grundlage. Dieser wird dabei, je nach Bedarf, mit einer Portion Thrash oder Speed gewürzt und wird, wenn nötig, noch ein wenig angeschwärzt.



Über die gesamte Spielzeit von gut 30 Minuten, bringen die Jungs aus Manchester, ihre teuflische Mischung, überaus hörenswert und kurzweilig unters Volk. Songs wie 'Strange Companion', 'Fiend In You', 'Harlots's Spell' und das räudige 'Like A Beast' gehen mit ihrer rohen Energie direkt gut ins Ohr und werden durchaus zum Spielen der Luftgitarre animieren. Aber auch die anderen Songs sind auf dem gleichen hohen Niveau unterwegs und wissen dem Hörer Spaß zu bereiten. Dabei gibt es, typisch für Scheiben aus dem Hause Dying Victims, eine gute, leicht angeraute und Oldschool-Produktion, die den dreckigen Charakter des Albums gut untermalt.



Fans von dreckigem Heavy Metal mit Thrash und Speed Anteilen, werden mit 'Come Creeping Fiends' ihre Freude haben und sollten sich diese Scheibe durchaus anhören. Mir hat dieses Album auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und es wird auch in Zukunft sicherlich noch häufiger bei mir aufgelegt werden.