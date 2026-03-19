Nach wie vor unangefochten!

"Moontower" gehört bis heute zu den wenigen Inselalben, deren zeitloser Charakter auch nach mehr als 25 Jahren immer noch erhalten geblieben ist und dessen Pioniergeist auch im Jahr 2026 genauso heftig durchschlägt wie zum Original-Release 1999. Das erste reine Soloalbum von Altmeister Dan Swanö wurde damals in allen relevanten Publikationen zum Album des Monats beziehungsweise des Jahres gekürt und markierte schließlich den Übergang von den progressiveren Ergüssen des späten EDGE OF SANITY-Katalogs hin zu den epischen Breitwandsounds von NIGHTINGALE.



Im Zuge der kompletten Neubearbeitung von Swanö's Gesamtkatalog kommt die Platte nun endlich auch zu einem schicken Remaster, der tatsächlich dieses ursprüngliche klangtechnische Meisterwerk noch einmal toppen kann, weil die Vermengung von verspielten Keyboards und manchmal doch arg puristischem Todesblei noch klarer herausgearbeitet wird und vor allem die melodischen Passagen den verdienten heroischen Anstrich bekommen.



Hört man heute Songs wie 'Uncreation' und 'The Big Sleep' fühlt man sich sofort wieder an jene Gänsehaut erinnert, die sich damals eingestellt hatte, als die Platte zum ersten Mal in den CD-Schacht gewandert war. Das schwedische Multitalent bezeichnete "Moontower" einmal als Death Metal aus dem Jahr 1972, und ich würde mich an dieser Stelle extrem schwer tun, diesem Statement noch etwas hinzuzufügen. Die Ursprünge der progressiven Rockmusik haben Swanö immer schon fasziniert, sie aber in einem solch eigenwilligen Setting wiederzubeleben und das zusammenzufügen, was auf dem Papier eigentlich gar nicht zusammenpassen kann, das war nicht nur im Veröffentlichungsjahr ganz große Kunst, sondern ist bis zum heutigen Tag unangetastet geblieben.



Lediglich die frühen NIGHTINGALE-Platten konnten partiell an diesen Meilenstein anknüpfen, aber vielleicht auch nur deshalb, weil die Handschrift des Masterminds schlicht und ergreifend immer schon genial war, egal in welcher Epoche und in welchem Genre er gerade unterwegs war. Leider kommt die Neuauflage gänzlich ohne Bonusmaterial aus, weil "Moontower" ein Studioprojekt bleiben sollte und in der Session kein weiteres Material erstellt wurde.



Wer hier aber zur Klage ansetzen möchte, kann sich gerne direkt selbst ohrfeigen: Nach 27 Jahren ist dieses Album immer noch eines der unangefochtenen Prunkstücke des gesamten schwedischen Metals. Und wer sich noch nicht selbst überzeugt hatte, darf direkt noch eine Ohrfeige ansetzen, weil er lieber hier liest, statt längst zu ordern. Fabelhaft!